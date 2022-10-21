Саратов, 21 октября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. На предприятии в Саратове после капитального ремонта оборудования запущена линия по производству листового полированного стекла. Об этом 21 октября сообщает минпромышленности и энергетики Саратовской области.

Technologiya.ru Производство высокопрочного стекла

В рамках инвестиционного проекта в 2018 году на предприятии прошла реконструкция стекловаренной печи и производственной линии. Дальнейшая эксплуатация выявила ряд проблем, препятствующих выходу линии на полную мощность. Возникла необходимость в проведении дополнительных работ. С июня по сентябрь 2022 года на предприятии приводили в порядок флоат-линии. также обновили систему энергообеспечения.

Модернизация позволит выйти на работу флоат-линии производительностью 350 тонн в сутки. На предприятии трудятся 600 человек. На период ремонта численность трудового коллектива удалось сохранить.

Как сообщало ИА REGNUM, в 1,5 раза вырос объем строительных работ (93 млрд рублей) в Саратовской области по итогам 8 месяцев 2022 года.

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