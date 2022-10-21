Екатеринбург, 21 октября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Особый противопожарный режим отменён в Екатеринбурге. Соответствующее постановление, подписанное мэром Алексеем Орловым, опубликовано на официальном портале города.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

«Отменить особый противопожарный режим, введённый на территории муниципального образования «город Екатеринбург», — говориться в постановлении.

Напомним, подобный режим ввели в уральской столице 25 августа. Он предполагает запрет на использование открытого огня, а также сжигание мусора и травы на территории частных жилых домов.

По данным свердловского главка МЧС, на 21 октября в регионе ликвидированы все природные пожары.