Чебоксары, 21 октября 2022, 11:22 — REGNUM Управление Росреестра по Чувашии ускорит регистрацию недвижимости мобилизованным гражданам при подаче соответствующих документов. Срок оформления сокращён до одного часа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.
Росреестр и МФЦ Чувашии приняли решение об ускорении оформления недвижимости призванным в Вооружённые силы России в рамках частичной мобилизации.
По её словам, при поступлении в ведомство пакета документов государственный регистратор проведёт регистрацию права и кадастровый учёт в течение часа, если не будет оснований для приостановлений или отказа в регистрации.
В МФЦ Чувашии обещают оказать «максимальное содействие» заявителям при возникновении вопросов по оформлению недвижимости.
Напомним, в Росреестре можно оформить, в частности, права на квартиру, дом, земельный участок или гараж, обратиться с договором дарения недвижимости, завершить процедуру приватизации квартиры или зарегистрировать земельный участок, на который имеется только государственный акт.
Отметим, что в Чувашии планируют принять новые меры поддержки призванных на военную службу. Ранее на данные цели из республиканского бюджета было направлено почти 400 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Чебоксарах утвердили перечень дополнительной поддержки семей мобилизованных жителей. Им будет бесплатно оказываться ряд услуг в учреждениях культуры, спорта, дошкольного образования.
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