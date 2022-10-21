Чебоксары, 21 октября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Управление Росреестра по Чувашии ускорит регистрацию недвижимости мобилизованным гражданам при подаче соответствующих документов. Срок оформления сокращён до одного часа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Росреестр и МФЦ Чувашии приняли решение об ускорении оформления недвижимости призванным в Вооружённые силы России в рамках частичной мобилизации.

«Для подтверждения участия в [специальной военной операции] подойдут любые документы, относящиеся к факту призвания на военную службу, например, повестка о мобилизации, документ из военного комиссариата», — поясняет глава Росреестра Чувашии Екатерина Карпеева .

По её словам, при поступлении в ведомство пакета документов государственный регистратор проведёт регистрацию права и кадастровый учёт в течение часа, если не будет оснований для приостановлений или отказа в регистрации.

В МФЦ Чувашии обещают оказать «максимальное содействие» заявителям при возникновении вопросов по оформлению недвижимости.

Напомним, в Росреестре можно оформить, в частности, права на квартиру, дом, земельный участок или гараж, обратиться с договором дарения недвижимости, завершить процедуру приватизации квартиры или зарегистрировать земельный участок, на который имеется только государственный акт.

Отметим, что в Чувашии планируют принять новые меры поддержки призванных на военную службу. Ранее на данные цели из республиканского бюджета было направлено почти 400 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Чебоксарах утвердили перечень дополнительной поддержки семей мобилизованных жителей. Им будет бесплатно оказываться ряд услуг в учреждениях культуры, спорта, дошкольного образования.