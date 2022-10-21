Париж, , 11:22 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что надеется, что Великобритания «быстро» восстановит «стабильность» после объявления об отставке премьер-министра Лиз Трасс, сообщает Le Figaro.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«У меня была возможность несколько раз встретиться с Лиз Трасс. Мы говорили на этой неделе, и у нас были рабочие отношения, которые складывались», — заявил Эммануэль Макрон.

«Я желаю, чтобы в любом случае Великобритания смогла как можно быстрее обрести стабильность, двигаться вперед», — добавил президент Франции.

Главе правительства Великобритании пришлось «сдаться» после всего лишь шести недель пребывания у власти, когда Лиз Трасс сменила премьер-министра Бориса Джонсона, вытесненного его собственным лагерем.

По словам главы французского государства, стабильность Великобритании необходима «в контексте напряженности в сфере энергетики и более широкого кризиса».

«Лично мне всегда грустно видеть, как уходит коллега», — добавил Эммануэль Макрон.

Напомним, спустя 45 дней пребывания на посту премьер-министра Великобритании Лиз Трасс уходит в отставку.