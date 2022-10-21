Херсон, 21 октября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Жёсткий ответ последует на обстрелы вооружёнными формированиями киевского террористического режима территории Херсонской области. Об этом 21 октября заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире «Соловьев Live».

khogov.ru Кирилл Стремоусов

Как указал замглавы администрации региона, власти Херсонской области намерены завершить этот фашизм с нацистскими настроениями и денацифицировать территорию бывш. УССР.

«Поэтому мы это будем делать и продолжать без каких-либо остановок, и поверьте, ответ будет очень жёстким», — сказал он.

Также Стремоусов добавил, что, как он считает, нацистский режим Киева интересуют только руины и разрушение.

Как передавало ИА REGNUM, ранее заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что властям Херсонской области известно о четырёх погибших в результате ракетного удара ВСУ по гражданской переправе в Херсоне.