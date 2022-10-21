Новолакский район, Дагестан, , 11:20 — REGNUM В Дагестане открыли мемориальную доску погибшему в ходе спецоперации росгвардейцу Муртазе Султанову. Уроженец села Шушия Новолакского района погиб при выполнении воинского долга. Мемориальная плита установлена на одной из главных улиц села, которую переименовали в честь героя-земляка.

Глава республики Сергей Меликов вместе с начальником управления Росгвардии по Республике Дагестан Александром Ореховым возложили цветы к мемориальной доске и навестили родных погибшего при защите Родины бойца отряда СОБР «Ястреб Каспий» управления Росгвардии по РД — капитана полиции Муртазы Султанова.

Меликов выразил семье погибшего глубокие соболезнования, поддержал отца военнослужащего, заверив в том, что семье будет оказываться необходимая помощь.