Калуга, 21 октября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В Калужской области 7 тыс. 862 человека находятся под угрозой увольнения. Из них 7482 человека (95,2%) работают в Калуге, 95 человек (1,2%) в Обнинске, 179 человек (2,3%) в Людиновском районе, сообщили 20 октября корреспонденту ИА REGNUM в министерстве труда и социальной защиты региона.

Министерство труда и социальной защиты Калужской области Рынок труда

По оперативным данным, численность безработных в Калужской области на 11 октября составляет 2381 человек (на аналогичный период 2021 года — 2843 человека). Уровень регистрируемой безработицы — 0,44% (на аналогичный период 2021 года — 0,53%). Коэффициент напряженности — 0,2 единицы. Статус безработного получили 5559 человек (87% от уровня 2021 года). Численность безработных на конец сентября 2022 года составила 2580 человек

Областная база вакансий насчитывает порядка 13 360 рабочих мест (в 2021 году — 15 260 рабочих мест). В общей потребности в кадрах доля вакансий для рабочих составила 59,6%. Наибольшую потребность работодатели испытывают в водителях автомобиля, швеях, медицинских сестрах, слесарях, овощеводах, поварах, трактористах-машинистах, электромонтерах. Из числа граждан, имеющих высшее профессиональное образование, наиболее востребованы врачи, инженеры, учителя, полицейские.