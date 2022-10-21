История вопроса

Вечером 17 октября 2022 года самолет Су-34 упал в одном из жилых кварталов Ейска (Краснодарский край). По предварительной информации, пилот успел катапультироваться. В девятиэтажном доме начался пожар, на место прибыли пожарные и скорая помощь.