Усолье-Сибирское, Иркутская область, 21 октября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Член общественного совета при Межмуниципальном отделе МВД России «Усольский» Алексей Злобин помог сотрудникам полиции поймать местного жителя, который долгое время скрывался от следствия, сообщает 21 октября ГУ МВД РФ по Иркутской области.

Преступность

Накануне Алексей Злобин, направляясь домой после работы на личном автомобиле, решил подвезти «голосующего» на дороге человека. По дороге пассажир в диалоге по телефону договаривался с кем-то о встрече, при этом упоминал, что ему нельзя «светиться». Из услышанного фрагмента диалога водитель сделал предположение, что попутчик может находиться в розыске.

Прибыв на указанное пассажиром место, общественник воспользовался минутной отлучкой пассажира из автомобиля и позвонил полицейским, а также скинул геолокацию месторасположения.

Быстро отреагировав на сообщение, экипаж наружной службы задержал усольчанина. При проверке документов сотрудники установили, что 30-летний местный житель действительно находится в розыске по подозрению в грабеже.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года расхитителей майнинговых ферм задерживали в Иркутске, Слюдянском и Зиминском районах. Причем, как пояснил один из злоумышленников — неоднократно судимый 26-летний житель столицы Приангарья — он намеренно далживал автомобиль и ездил по гаражным кооперативам, прислушиваясь к характерному шуму от работы оборудования. Украденное он планировал продать и приобрести себе автомобиль.

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