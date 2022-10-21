Хабаровск, , 11:15 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев посмотрел готовые квартиры в новом доме, предназначенные для детей-сирот, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Новый дом Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В ближайшее время благоустроенное жильё в новом доме ЖК «Березки» получат 20 детей-сирот — они вместе с главой края также побывали в доме.

Для обеспечения этой льготной категории граждан жилыми помещениями задействованы сразу три механизма.

«Первый из них — это социальная выплата на приобретение квартиры, которую мы ввели в прошлом году. В 2022-м на эти цели предусмотрено более 760 млн рублей. Второй способ — покупка «квадратов» на вторичном рынке с последующей их передачей. В этом году план — 130 квартир. Наконец, третий — это строительство и ввод нового жилья», — пояснил Михаил Дегтярев.

В этом году благодаря использованию возможностей всех трёх вариантов собственное жильё обретут более 400 детей-сирот и их семей.

Однокомнатные квартиры площадью 32-36 кв. метров, сделан косметический ремонт, установлены электроплита и сантехника.

Отмечается, что в течение 2022 года уже сдано 30 новых благоустроенных квартир для детей-сирот в Лермонтовке Бикинского района. Ещё столько же будут достроены в селе Хурба Комсомольского района до конца года.

Как сообщало ИА REGNUM, по иску прокуратуры защищены жилищные права жителя Иркутской области, оставшегося в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей.