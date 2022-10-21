Москва, 21 октября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В городах Дальнего Востока, модернизируемых по мастер-планам, президент России Владимир Путин поручил построить дома на 10 тыс. наёмных жилых помещений, сообщается на сайте Кремля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жилье

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Поручение по итогам прошедшего в сентябре во Владивостоке Восточного экономического форума глава государства дал правительству совместно с АО «ДОМ. РФ» и региональными властями.

Арендовать жильё в таких домах по ценам существенно ниже рыночных смогут в том числе молодые специалисты и студенты. Предполагается, что разницу в стоимости аренды будут компенсировать из регионального и федерального бюджетов.

Расположение наёмных домов должно быть предусмотрено в мастер-планах городов.

Как сообщало ИА REGNUM, темпы роста ввода жилья на Дальнем Востоке почти в два раза превысили среднероссийский уровень.