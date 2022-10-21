Вологда, , 11:15 — REGNUM С1 января 2023 года зарплата бюджетников увеличится на 4%. Это коснется всех без исключения работников бюджетной сферы. Об этом на встрече с членами Вологодской областной федерации профсоюзов заявил губернатор региона Олег Кувшинников.

Учитель Цитата из т/ф «Большая перемена», реж. Алексей Коренев, 1972–1973 гг

«В такие непростые времена важно поддержать работников и руководство наших предприятий. Важно, чтобы коллективы чувствовали себя спокойно. В бюджете области на 2023–2025 годы 60% расходных статей направлены именно на социальную сферу. Обеспечение роста зарплат бюджетников, социальных выплат, поддержка сельхозпроизводителей, работников лесной отрасли и предпринимателей — все обязательства выполним», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вологодские власти расширили список получателей военных выплат.