Херсон, 21 октября 2022, 11:15 — REGNUM Удар американскими ракетами по переправе в Херсоне был целенаправленно нанесён в момент, когда там находились журналисты. Об этом в телеграм-канале 21 октября написал заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Он уточнил, что в результате обстрела тяжело ранены оператор ТРК «Таврия» Руслан Воскресенский и корреспондент Константин Мочар, а также журналист Влада Луговская, при обстреле погиб её дедушка.
Как сообщало ИА REGNUM, удары американскими HIMARS были нанесены поздно вечером 20 октября по гражданской переправе. Сообщалось о гибели четырёх человек и ранении десяти жителей. Ранее Кирилл Стремоусов заявил о жёстком ответе Киеву на обстрел переправы.