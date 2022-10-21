Херсон, , 11:15 — REGNUM Удар американскими ракетами по переправе в Херсоне был целенаправленно нанесён в момент, когда там находились журналисты. Об этом в телеграм-канале 21 октября написал заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Река Днепр Никита Третьяков © ИА REGNUM

«Американцы целенаправленно ударили по Антоновскому мосту когда там находились журналисты. Среди погибших режиссёр ТРК «Таврия» Олег Клоков», — сообщил Стремоусов.

Он уточнил, что в результате обстрела тяжело ранены оператор ТРК «Таврия» Руслан Воскресенский и корреспондент Константин Мочар, а также журналист Влада Луговская, при обстреле погиб её дедушка.

Как сообщало ИА REGNUM, удары американскими HIMARS были нанесены поздно вечером 20 октября по гражданской переправе. Сообщалось о гибели четырёх человек и ранении десяти жителей. Ранее Кирилл Стремоусов заявил о жёстком ответе Киеву на обстрел переправы.