Херсон, 21 октября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Удар американскими ракетами по переправе в Херсоне был целенаправленно нанесён в момент, когда там находились журналисты. Об этом в телеграм-канале 21 октября написал заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Никита Третьяков ИА REGNUM Река Днепр

«Американцы целенаправленно ударили по Антоновскому мосту, когда там находились журналисты. Среди погибших режиссёр ТРК «Таврия» Олег Клоков», — сообщил Стремоусов.

Он уточнил, что в результате обстрела тяжело ранены оператор ТРК «Таврия» Руслан Воскресенский и корреспондент Константин Мочар, а также журналист Влада Луговская, при обстреле погиб её дедушка.

Как сообщало ИА REGNUM, удары американскими HIMARS были нанесены поздно вечером 20 октября по гражданской переправе. Сообщалось о гибели четырёх человек и ранении десяти жителей. Ранее Кирилл Стремоусов заявил о жёстком ответе Киеву на обстрел переправы.