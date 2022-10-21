Москва, 21 октября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Восемь из десяти российских граждан положительно оценивают работу Владимира Путина на посту президента, о доверии к главе государства заявили 79% опрошенных. Таковы результаты опроса фонда «Общественное мнение», опубликованные 21 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Согласно опросу, 80% респондентов считают, что Путин «скорее хорошо» работает на своём посту. Ещё 10% опрошенных считают, что «скорее плохо». Остальные 10% затруднились с ответом.

О непосредственном доверии Путину заявили 79% опрошенных, ещё 12% выразили недоверие главе государства, 9% затруднились с ответом.

Рейтинг партии «Единая Россия» составил 47%. По данным за 9 октября, рейтинг партии составлял 43%.

Опрос «ФОМнибус» проходил с 14 по 16 октября и охватил 1500 респондентов от 18 лет и старше в 104 населённых пунктах 53 регионов РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

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