Томск, 21 октября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В Омск для мобилизованных жителей Томской области, проходящих здесь подготовку, прибыли снаряжение и подарки от родных. Груз сопровождал мэр Томска Михаил Ратнер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Пресс-служба мэрии Омска Помощь для мобилизованных, Омск

В состав груза вошли спальники, носки, тактические и тёплые перчатки, защитные очки, термобелье и так далее, а также продукты длительного срока хранения и термосы. Кроме того, родственники бойцов отправили им сладости, письма и детские рисунки.

Сотрудники томской мэрии намерены на месте помочь мобилизованным с заполнением заявлений на получение единовременной выплаты в размере 100 тыс. рублей, а также матпомощь до 42 тыс. рублей.

«Затем специалисты помогут родственникам оформить эти выплаты», — добавили в администрации.