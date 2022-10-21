Краснодар, 21 октября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. На побережье Азовского моря в пределах Краснодарского края ожидается подъём воды. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом управлении МЧС России 21 октября.

(сс) AlixSaz Берег у Азовского моря

Экстренное предупреждение объявлено из-за сильного ветра, в связи с чем уровень воды может достичь неблагоприятных отметок.

Непогода продержится на Кубани до конца дня 21 октября. Жителям следует быть предельно внимательными и проявить бдительность.