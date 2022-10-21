Донецк, 21 октября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Киевский и Кировский районы Донецка, а также город Горловка были обстреляны со стороны вооружённых формирований бандеровцев. Об этом 21 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Отмечается, что обстрел Горловки был произведён киевскими нацистами в 10:35 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре снаряда калибром 152 мм.

Также указывается, что в 10:50 боевики ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 мм по Киевксому району Донецка и в 11:00 — ещё снаряда калибра 155 мм по Кировскому району Донецка.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава военно-гражданской администрации Херсона Александр Кобец сообщил, что дети погибли в результате обстрела гражданской переправы Херсона.