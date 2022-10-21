Белгород, 21 октября 2022, 11:12 — REGNUM Порядка трёх тысяч мобилизованных Белгородской области получили дополнительное снаряжение от властей. Об этом 21 октября в социальных сетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Глав региона отметил, что бойцы обеспечены всем необходимым, но дополнительная помощь будет нелишней. Власти закупают и передают мобилизованным полиуретановые сапоги из вспененной резины, термобельё, термоноски, балаклавы и многое другое.
Как сообщало ИА REGNUM, в регионе уже 15 предприятий подписали соглашения с властями о сохранении заработной платы своим мобилизованным работникам.