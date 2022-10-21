Белгород, , 11:12 — REGNUM Порядка трёх тысяч мобилизованных Белгородской области получили дополнительное снаряжение от властей. Об этом 21 октября в социальных сетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Снаряжение для резервистов https://www.volgograd.ru

Глав региона отметил, что бойцы обеспечены всем необходимым, но дополнительная помощь будет нелишней. Власти закупают и передают мобилизованным полиуретановые сапоги из вспененной резины, термобельё, термоноски, балаклавы и многое другое.

«Дополнительно покупаем новые виды снаряжения. Мне очень нравится, что Центр помощи семьям военнослужащих в своих офисах разместил обмундирование, которое выдаётся Министерством обороны, и то дополнительное снаряжение и одежду, которые закупает область. Теперь вы можете посмотреть качество, посмотреть, что покупаем и дать свою оценку, а может быть, немного успокоиться за своих мужей и сыновей», — уточнил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе уже 15 предприятий подписали соглашения с властями о сохранении заработной платы своим мобилизованным работникам.