Белогорск, Амурская область, 21 октября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Предпринимаются попытки дискредитировать работы органов власти по оказанию помощи родственникам военнослужащих, которые призваны участвовать в спецоперации в защиту Донбасса. Об этом 21 октября заявил в своём телеграм-канале глава Белогорска в Амурской области Станислав Мелюков.

Денис Абрамов ИА REGNUM Гуманитарная помощь

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«Всё что связано с гуманитарной помощью, уже находится под пристальным вниманием тех, кто не заинтересован в сохранении стабильности в городе, регионе и стране. Общая, непростая работа уже начинает подвергаться дискредитации. Кто стоит за этим, наверное, дело правоохранительных органов разобраться в этом», — отметил мэр.

Он подчеркнул, что любые попытки дискредитировать работы штабов, созданных для поддержки мобилизованных и их семей, должны пресекаться на корню. Кроме того, за такие действия должна быть предусмотрена ответственность, аналогичная ответственности за дискредитацию вооружённых сил России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белогорске Амурской области детям и супругам мобилизованных кроме прочих мер поддержки предоставят возможность бесплатно посещать бассейн. Эта услуга станет доступна семьям бойцов с 1 ноября.