Кишинёв, , 11:11 — REGNUM Есть сведения, что ряд «иностранных акторов» попытаются расшить конфликт России с киевским режимом, используя Приднестровье и Молдавию. Об этом 21 октября заявил бывший молдавский президент Игорь Додон в своём телеграм-канале.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ставка некоторых из этих акторов заключается в том, чтобы превратить Республику Молдова в активную сторону военного противостояния с российскими силами, чтобы затем Кишинёв мог оправдать «дружественное» вмешательство некоторых войск НАТО из Румынии и других западных стран», — написал Додон.

Он отметил, что всё чаще поступают сигналы о планах молдавских властей объявить мобилизацию в стране. По мнению экс-президента, планируется нападение Молдавии на Приднестровье, чтобы спровоцировать ответ России. Он призвал действующего президента Молдавии Майю Санду не «играть на руку иностранцам».

Додон напомнил о том, как Михаил Саакашвили, будучи президентом Грузии развязал конфликт с Россией, чем вызвал серьёзные последствия для своей страны.

«Рекомендую президенту [Санду] учитывать уроки истории и никогда не забывать предвыборные обещания, данные гражданам, выбравшим её ради хороших времен и мира, а не ради бедности, роста цен, хаоса и войны», — добавил Додон.

Напомним, о возможной мобилизации граждан Молдавии в случае приближения Российской Армии к границам Приднестровья заявила в октябре молдавский президент Майя Санду во время розыгрыша, организованного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

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