Москва, 21 октября 2022, 11:11 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил с 60-летием создания московский НМИЦ «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии», соответствующая телеграмма опубликована 21 октября на сайте Кремля.
Глава государства подчеркнул, что в стенах Института проводятся серьёзные исследования, совершенствуют подготовку врачи-стоматологи и челюстно-лицевые хирурги из России и других стран, разрабатываются и внедряются в клиническую практику передовые методики и технологии лечения и реабилитации пациентов.
Путин выразил уверенность, что сотрудники Института будут и впредь хранить верность традициям милосердия и подвижничества, вносить неоценимый вклад в развитие отечественной медицины и здравоохранения.