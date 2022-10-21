Москва, 21 октября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил с 60-летием создания московский НМИЦ «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии», соответствующая телеграмма опубликована 21 октября на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

«За прошедшие годы ЦНИИС вырос в крупный авторитетный медицинский, научно-методический, образовательный центр, заслужил поистине мировую известность. Здесь всегда работали и сегодня трудятся высококвалифицированные специалисты, бесконечно преданные своему благородному делу», — говорится в телеграмме.

Глава государства подчеркнул, что в стенах Института проводятся серьёзные исследования, совершенствуют подготовку врачи-стоматологи и челюстно-лицевые хирурги из России и других стран, разрабатываются и внедряются в клиническую практику передовые методики и технологии лечения и реабилитации пациентов.

«Десятки тысяч людей искренне благодарны медикам за оказанную помощь и поддержку, доброту и внимание», — добавил российский лидер.

Путин выразил уверенность, что сотрудники Института будут и впредь хранить верность традициям милосердия и подвижничества, вносить неоценимый вклад в развитие отечественной медицины и здравоохранения.