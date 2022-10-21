Стокгольм, , 11:12 — REGNUM В сентябре текущего года 359 000 человек оставались безработными в Швеции, что на 1,7 процентных пункта меньше по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года. Об этом свидетельствуют новые статистические данные Статистического управления Швеции, пишет новостной портал Omni.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Уровень занятости увеличился за тот же период до 68,8%. Еще 93 000 человек нашли себе работу. Всего в стране трудоустроено 5 189 000 человек.

Согласно сезонно скорректированным данным, уровень безработицы в сентябре в Швеции составил 7,1% по сравнению с 7,2% месяцем ранее.

Количество отработанных часов в среднем составило 175,6 млн часов в неделю.

Читайте ранее в этом сюжете: 43% жителей Швеции не смогут платить больше $600 в месяц за жилье — опрос