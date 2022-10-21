Москва, , 11:11 — REGNUM В России количество крупных и средних предприятий, имеющих просроченную задолженность по заработной плате, снижается, а весь прирост показателя происходит только за счет малого бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ на 1 октября 2022 года просроченная задолженность по зарплате выросла на 11,5%, если сравнивать с 1 сентября.

Зарплата Peggy Marco

«Для оценки драматичности ситуации необходимо понять причины, — сказала Лебединская. — Для коммерческих предприятий основной источник возможной просрочки по оплате труда — рост просроченной дебиторской задолженности и динамика выручки. В целом по России просрочка по дебиторской задолженности выросла с 78,5 до 80,6 млрд рублей, вернувшись к мартовским значениям (80,1 млрд руб.). В разрезе секторов экономики вполне объяснимо, что наиболее высокий прирост просроченной задолженности выявляется в секторе оптовой и розничной торговли и ремонта автотранспортных средств и мотоциклов. Количество крупных и средних предприятий, имеющих просроченную задолженность, снижается, весь прирост показателя происходит только за счет малого бизнеса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области, по данным на 1 октября 2022 года, задолженность по заработной плате составила 55 млн рублей.

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