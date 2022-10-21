Стокгольм, , 11:12 — REGNUM Бюджет ушедшей в отставку с поста премьер-министра Великобритании Лиз Трасс заставил членов Консервативной партии поссориться между собой, что в конечном итоге вылилось в громкое объявление Трасс об уходе со своего поста. Такого мнения придерживается Катрин Марсаль, журналист шведской газеты Dagens Nyheter, которая также живет и работает в Лондоне.

Лиз Трасс Number 10

«Говорят, что это был худший бюджет, когда-либо представленный в Великобритании, и в этом что-то есть. Это вызвало очень большую реакцию рынка, и процентные ставки взлетели так, что обычные люди каждый месяц чувствовали бы это на своей шкуре», — поделилась своим видением Марсаль в эфире телеканала SVT.

«Когда она потом была вынуждена уволить своего министра финансов … Да, если увольняете своего министра финансов, вам конец. Ваши дни сочтены», — назвала роковое решение Трасс шведская журналистка.

Напомним, что Лиз Трасс будет возглавлять правительство Великобритании до избрания нового премьер-министра.