21 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление представителя киевского режима Алексея Арестовича о том, что на территории б. УССР вследствие ударов ВС РФ по объектам инфраструктуры на месяцы в домах жителей может пропасть электричество, тепло или же подача воды, света и тепла будет ограничена.

Мирослава Романенко, , 12:14 — REGNUM На территории б. УССР вследствие ударов ВС РФ по объектам инфраструктуры на месяцы в домах жителей может пропасть электричество, тепло или же подача воды, света и тепла будет ограничена, заявил представитель киевского режима Алексей Арестович. Он также указал на то, что основная масса жителей помнят 90-е и знают, как выживать в этих условиях.

БПЛА Герань 2 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Ну померзнем, посидим, водичку поносим в ведрах из бюветов, в бутылочках и дома будем создавать палатки со свечками внутри, чтоб было потеплее», — сказал он.

Заявление представителя киевского режима обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения обрушились на Арестовича с критикой — он вряд ли будет страдать, а страдать будут обычные люди, в том числе дети и старики. Другие отметили, что это «бумеранг вернулся» к тем, кто радовался страданиям Донбасса.

«Ну он-то точно будет с водой и в тепле. В отличие от [тех], кто его слушает», — отреагировал VB.

«Он и вся зелёная банда точно без света сидеть не будут», — согласился Виталий.

«Мы?! Вот лицемер! Говорил бы, как есть: вы!» — заметил Павел К.

«Так [зачем] нужна такая бандеровская [страна]?.. Кому нужен нацизм, те пусть и страдают!» — призвал один из участников обсуждения.

«Короче, вся электроэнергия пойдёт на Запад за валюту, ну вы, терпилы, потерпите», — отреагировал Александр.

«Донбасс так 8 лет жил. Почувствуйте на своей шкуре», — пишет Нина.

«У тупых в голове не щелкнет, что достаточно перестать обстреливать города», — добавил Kuzma.

Система залпового огня HIMARS

«А Донбасс восемь лет без воды, света и газа под непрерывными бомбежками по домам!..» — отреагировала Неля С.

«Арестович забыл добавить, по чьей вине всего этого не будет», — заметила Nelli.

«Как он представляет [себе] жизнь в многоэтажке без водопровода, отопления, канализации и электричества? Особенно для престарелых людей и семей с детьми?..» — поинтересовался Tumrok.

«Посидите. Когда трубы полопаются от заморозков, долго сидеть придётся», — с сарказмом написал Vic.

«Если нравится без света, тепла, воды и интернета сидеть — пусть сидят!» — отреагировал Андрей.

«Он так говорит, улыбаясь, вот тварь, это же твой народ, неужели нет жалости и сострадания у этих уродов? Даже нам тут в России жаль, но выхода не дали другого», — возмутилась Амина Ш.

«Такое ощущение, что он даже рад этому», — отметил D.

«Судя по его довольной морде, ему это не грозит. А жаль…» — прокомментировала Виктория Л.

«Прям вижу, как все депутаты, Арестович и прочая «сволочь» во главе с Зеленским ставят палатки со свечками в своих особняках. Эта история не про потерпеть, пусть посмотрит статистику смертности в Европе из-за недостаточного отопления, меня цифры впечатлили», — написала Людмила.

«Да он просто сказочный… Арестович, ты предатель своего народа. Ты хоть на секунду задумался о младенцах и парализованных, тварь?» — не выдержала «Амброзия».

«Нужно правильно говорить, не «мы посидим», а «они посидят», — подчеркнул еще один участник обсуждения.

«Немного соприкоснутся со страданиями мирных жителей в Донбассе. 8,5 лет под обстрелами… Их не замечали… Считали нормой, что дети и старики в подвалах. Прыгали от радости. Вот и вернулось вам бумерангом…» — подытожила Нина Л.