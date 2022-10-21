Сёльвесборг, 21 октября 2022, 11:14 — REGNUM Социал-демократы и Умеренные формируют новое правительство вместе с Центристской партией и местной партией в Сёльвесборге, сообщают местные СМИ. Это означает, что Шведские демократы теряют власть в родном городе своего лидера партии Йимми Окессона.

Йимми Окессон
Йимми Окессон
Sverigedemokraternav

Эта новость является серьезной потерей престижа Шведских демократов, отмечается на странице местного издания Blekinge Läns Tidning. Журналисты напоминают, что в послевыборную ночь в Стокгольме Окессон упомянул Сёльвесборг как пример того, насколько хорошим ситуация может быть, если Шведским демократам разрешено управлять.

Набрав почти 40% голосов, партия стала самой крупной в муниципалитете на местных выборах 11 сентября. Но с тех пор переговоры о формировании нового правительства провалились — прежде всего из-за спора с Умеренными о том, сколько председательских должностей достанется Умеренными, которые контролируют правительство Швеции, отмечает издание.