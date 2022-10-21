Сёльвесборг, Швеция, 21 октября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Социал-демократы и Умеренные формируют новое правительство вместе с Центристской партией и местной партией в Сёльвесборге, сообщают местные СМИ. Это означает, что Шведские демократы теряют власть в родном городе своего лидера партии Йимми Окессона.

Sverigedemokraternav Йимми Окессон

Эта новость является серьезной потерей престижа Шведских демократов, отмечается на странице местного издания Blekinge Läns Tidning. Журналисты напоминают, что в послевыборную ночь в Стокгольме Окессон упомянул Сёльвесборг как пример того, насколько хорошим ситуация может быть, если Шведским демократам разрешено управлять.

Набрав почти 40% голосов, партия стала самой крупной в муниципалитете на местных выборах 11 сентября. Но с тех пор переговоры о формировании нового правительства провалились — прежде всего из-за спора с Умеренными о том, сколько председательских должностей достанется Умеренными, которые контролируют правительство Швеции, отмечает издание.