Белый Яр , Югра, , 11:07 — REGNUM В Югре возбуждено уголовное дело по факту пожара на автомобильной заправочной станции в посёлке Белый Яр Сургутского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Новая газозаправочная станция в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, вечером 20 октября 2022 года при перекачке сжиженного газа из подвижной цистерны в стационарную на площадке АЗС по ул. Таёжной произошло возгорание газовоздушной смеси. В результате оператор станции получила телесные повреждения в виде ожогов 2-3 степени. Женщина госпитализирована.

Следствие устанавливает подробности произошедшего, а также виновных в нарушении правил безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ГУ МЧС России по ХМАО заявляло о двух пострадавших во время возгорания цистерны на АЗС в Белом Яру.

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