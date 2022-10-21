Чебоксары, , 11:07 — REGNUM В Чувашии для повышения «эффективности и качества управленческих решений» предлагается сформировать ситуационный центр главы республики. Соответствующий проект указа внесён на общественное обсуждение, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Глава Чувашии Олег Николаев Cap.ru

Разработчиком проекта является министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии. Он предполагает создание ситуационного центра главы республики, его цель — повышение «эффективности и качества принятия управленческих решений» по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития, общественной безопасности, предупреждения и ликвидации ЧС.

«Ситуационный центр главы Чувашской Республики будет предназначен для процедур подготовки и принятия качественных управленческих решений главой [и правительством региона], информационной поддержки анализа проблемных ситуаций, текущего мониторинга ситуации, информационной поддержки планирования, информационно-аналитической поддержки мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также общественной безопасности», — поясняется в документе.

Также разработан проект положения о работе ситуационного центра. Согласно документу, он будет включать в себя специально оборудованные помещения, средства связи и передачи данных, программно-аппаратные информационные средства и средства защиты информации, службу эксплуатации и государственные информационные ресурсы.

Отмечается, что на создание ситуационного центра не потребуется выделение дополнительных средств из республиканского бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM , 20 октября в Чувашии создан оперативный штаб и сформирован его состав.

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