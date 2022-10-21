Брюссель, , 11:07 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц отказался от своей позиции против ограничения цен на газ в ЕС после переговоров на саммите, направленных на преодоление энергетического кризиса в странах Евросоюза.

Олаф Шольц Иван Шилов © ИА REGNUM

Лидеры ЕС согласились вести дальнейшую работу по установлению лимита, который «ограничит эпизоды чрезмерно высоких цен на газ», хотя и с большими оговорками, чтобы снять опасения Берлина о том, что вмешательство в рынок может поставить под угрозу безопасность поставок.

Германия, крупнейшая экономика ЕС, выступала против идеи ценового потолка, так как опасалась, что вследствие этого поставки газа могут сместиться на более прибыльные рынки Азии.

Некоторые страны выразили чрезвычайное недовольство тем, что власти ФРГ не поддержали идею ограничения цен на газ, и что оно в одиночку помогает своим гражданам справляться с ростом цен, выделив на это 200 млрд евро.

Прибыв на саммит, на котором велась работа над соглашением, президент Франции Эммануэль Макрон сказал: «Я думаю, что это нехорошо — ни для Германии, ни для Европы — что [Германия] изолирует себя».

Шольц, который накануне участия в саммите высказался в бундестаге против ограничения цен, в конце концов все же признал, что «в этом есть смысл» и что был достигнут «хороший прогресс».

«Мы обсуждали возможность ограничения скачков цен, — сказал Шольц. — Нам предстоит еще много конкретной работы».

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