Москва, , 12:25 — REGNUM В Москве в детском морском центре имени Петра Великого открылась фотовыставка, посвящённая 15-летию Высокоширотной арктической глубоководной экспедиции 2007 года. В ходе этой экспедиции был осуществлён спуск глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2» под дрейфующие льды Северного Ледовитого океана, где в точке географического Северного полюса на глубине 4302 метров аппарат «Мир-1» установил флаг России. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации полярников.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

Фотовыставка была организована для посещениями учащихся районных образовательных учреждений. Площадка для экспозиции была выбрана не случайно. В 1957 году по инициативе исследователя Арктики, дважды Героя Советского Союза Ивана Папанина был образован клуб юных моряков, речников и полярников — современный «Детский морской центр».

«65 лет назад родился наш Центр, он назывался «Клуб юных моряков, речников и полярников имени Папанина». Открытие выставки мы решили приурочить к этому большому для нас празднику. Сегодня у ребят есть уникальная возможность лично пообщаться с героями легендарной глубоководной экспедиции», — подчеркнул Игорь Мельниченко, первый заместитель директора московского центра «Патриот спорт».

Кроме того, в торжественном открытии фотовыставки приняли участие командир глубоководного подводного аппарата «Мир-2», инженер-конструктор Евгений Черняев и один из создателей «Мир-1» и «Мир-2», профессор-океанолог Анатолий Сагалевич, которые рассказали о значимости Высокоширотной арктической глубоководной экспедиции 2007 года, а также об исследовании Северного Ледовитого океана.

«Многие говорят, что сейчас все открытия уже сделаны. Нет! Предела человеческим возможностям нет <…> Наше погружение было показательным в том плане, что ещё не всё открыто. Мы открыли Северный полюс, и весь мир это признал», — сказал Анатолий Сагалевич.

На редких фотоснимках, представленных на выставке, запечатлены подробности исторического погружения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северном Ледовитом океане началась работа российской дрейфующей полярной станции «Северный полюс-41». Открытие станции состоялось 2 октября 2022 года в 7 часов утра. В честь этого события был поднят флаг экспедиции «Северный полюс».

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