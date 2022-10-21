Черкесск, , 11:04 — REGNUM Замминистра Минэкономразвития РФ Сергей Назаров оценил состояние дел на курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Курорт в настоящее время готовится к передаче в частные руки. Замминистра положительно оценил ситуацию, отметив, что частному инвестору остается лишь грамотно управлять тем, что создано на горнолыжном всесезонном курорте при участии управляющей компании АО «Кавказ. РФ».

Курорт «Архыз» Пресс-служба «Кавказ. РФ»

«Уверены, что частный бизнес сможет выстроить более клиентоориентированную и окупаемую историю в этом перспективном горном районе, а государство перенаправит ресурсы на создание новых точек притяжения», — заявил Назаров.

Он также отметил, что «накопленный на Кавказе опыт по развитию территорий и вовлечению бизнеса» Минэкономразвития, которому переданы полномочия Ростуризма, будет «реализовывать в масштабах всей страны».

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