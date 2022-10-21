Черкесск, 21 октября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Замминистра Минэкономразвития РФ Сергей Назаров оценил состояние дел на курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Курорт в настоящее время готовится к передаче в частные руки. Замминистра положительно оценил ситуацию, отметив, что частному инвестору остается лишь грамотно управлять тем, что создано на горнолыжном всесезонном курорте при участии управляющей компании АО «Кавказ. РФ».

Пресс-служба «Кавказ. РФ» Курорт «Архыз»

«Уверены, что частный бизнес сможет выстроить более клиентоориентированную и окупаемую историю в этом перспективном горном районе, а государство перенаправит ресурсы на создание новых точек притяжения», — заявил Назаров.

Он также отметил, что «накопленный на Кавказе опыт по развитию территорий и вовлечению бизнеса» Минэкономразвития, которому переданы полномочия Ростуризма, будет «реализовывать в масштабах всей страны».