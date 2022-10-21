Санкт-Петербург, , 11:13 — REGNUM Участники подразделений территориальной обороны, создающихся в российских регионах, смогут получить статус ветерана боевых действий, если выполняемые ими задачи будут связаны с риском для жизни. Об этом 21 октября заявил в Петербурге председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Часовой на набережной 9-го января (Дворцовая набережная в настоящее время) в блокадном Ленинграде

«Задачи территориальной обороны могут решаться разными ведомствами. Это могут быть соединённые части Вооружённых сил, могут быть структуры Росгвардии и МВД, ряда других федеральных органов исполнительной власти», — отметил Картаполов.

Относительно получения статуса ветерана боевых действий, глава комитета отметил, что это будет зависеть от того, какие задачи будут выполнять части территориальной обороны.

«Стоять и охранять условный мост — это важно, но при этом не находясь под воздействием противника. И совсем другое дело — вступать в огневой контакт с диверсионной разведкой, группами (противника) при их розыске и уничтожении», — пояснил глава комитета.

По словам Картаполова, эти особенности будут учтены, и участник теробороны сможет получить статус ветерана боевых действий, если поставленные перед ним задачи будут связаны с риском для жизни.

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Напомним, в регионах России должны быть созданы штабы территориальной обороны, заявил 19 октября президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза РФ.

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