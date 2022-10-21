Херсон, , 11:03 — REGNUM Дети погибли в результате обстрела гражданской переправы Херсона. Об этом 21 октября говорится в обращении к жителям главы военно-гражданской администрации Херсона Александра Кобца.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Неонацистский киевский режим совершил очередное чудовищное воинское преступление. Вследствие обстрела гражданской переправы погибли мирные жители, и среди них дети», — говорится в обращении.

По словам главы города, удары наносились целенаправленно по скоплению людей, которые должны были покинуть Херсон.

«Вместе с вами скорбим по жертвам варварского обстрела, выражаем соболезнования родственникам погибших. На линии соприкосновения ведутся боевые действия. Враг не останавливается ни перед чем, чтобы нанести как можно больший урон людям, отказавшимся жить при фашистском режиме, сделавшим осознанный выбор в пользу исторической Родины — России», — обратился к жителям Кобец.

Как сообщало ИА REGNUM, удары по гражданской переправе в Херсоне были нанесены поздним вечером 20 октября. Сообщалось о гибели четырёх человек, в том числе двоих журналистов, и ранее десяти мирных жителей.