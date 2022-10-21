Кабул, 21 октября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Детский фонд Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ) объявил о создании 9000 классных комнат для детей в Афганистане. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Елена Молчанова ИА REGNUM В классе

ЮНИСЕФ сообщил в своем твите, что в этих классах занимаются 283 тысячи детей, 55% из них — девочки.

Детский фонд ООН не предоставил более подробной информации об этих образовательных классах.

Напомним, ранее ЮНИСЕФ уже предоставил учебные материалы тысячам детей в отдалённых районах Афганистана.