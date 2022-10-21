Донецк, 21 октября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Нацистские киевские формирования подвергли обстрелам Кировский и Ленинский районы Донецка. Об этом 21 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Уточняется, что обстрелы Кировского и Ленинского районов Донецка со стороны боевиков ВСУ были зафиксированы в 10:40 (совпадает с мск) и в ходе них по городу было выпущено три и четыре снаряда калибра 155 мм соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что памятную доску воину Александру Ласкину, который погиб в ходе выполнения задач спецоперации на территории б. УССР, установили на здании школы в Тольятти.