Белогорск, Амурская область, , 11:06 — REGNUM В Белогорске Амурской области детям и супругам мобилизованных предоставят возможность бесплатно посещать бассейн. Эта услуга станет доступна семьям бойцов с 1 ноября, написал 21 октября в своём телеграм-канале мэр города Станислав Мелюков.

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Для детей военнослужащих также закажут новогодние подарки премиум класса, их получит каждый ребёнок из семей участников спецоперации. Кроме того, для них проведут особые новогодние утренники.

Также на заседании оперштаба в Белогорске было принято решение обратить особое внимание на максимальное, разностороннее и корректное информирование об оказываемой помощи семьям, подчеркнул Станислав Мелюков.

Как сообщало ИА REGNUM, мобилизованные жители Приамурья 21 октября получили термобельё, рации, тактические перчатки и фонари. 1200 комплектов обмундирования передал им губернатор региона.