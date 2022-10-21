Белогорск, Амурская область, 21 октября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Белогорске Амурской области детям и супругам мобилизованных предоставят возможность бесплатно посещать бассейн. Эта услуга станет доступна семьям бойцов с 1 ноября, написал 21 октября в своём телеграм-канале мэр города Станислав Мелюков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

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Для детей военнослужащих также закажут новогодние подарки премиум-класса, их получит каждый ребёнок из семей участников спецоперации. Кроме того, для них проведут особые новогодние утренники.

Также на заседании оперштаба в Белогорске было принято решение обратить особое внимание на максимальное, разностороннее и корректное информирование об оказываемой помощи семьям, подчеркнул Станислав Мелюков.

Как сообщало ИА REGNUM, мобилизованные жители Приамурья 21 октября получили термобельё, рации, тактические перчатки и фонари. 1200 комплектов обмундирования передал им губернатор региона.