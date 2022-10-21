Санкт-Петербург, , 11:15 — REGNUM В международном аэропорту «Пулково» у студента из Гаваны обнаружили незадекларированные коробки с кубинскими сигарами на 700 тыс. рублей, сообщили 21 октября в пресс-службе таможни.

Кубинские сигареты t. me/customs_rf

«Незадекларированные товары пытался провезти в рюкзаке гражданин Кубы. Мужчину, прилетевшего из Гаваны, остановили в «зелёном» коридоре», — рассказали в ведомстве.

В ходе досмотра у него нашли пять коробок со 110 сигарами ручной работы. Гражданин пояснил, что приехал на учебу и сигары захватил «для себя». Поскольку за контрабанду табачных изделий предусмотрена уголовная ответственность, таможенники проводят проверку.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Пулково обнаружили у пассажира, прилетевшего рейсом из Дубая в Санкт-Петербург, драгоценности производства ювелирного дома Cartier на 4,5 млн рублей.

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