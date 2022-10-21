Владимир, 21 октября 2022, 10:59 — REGNUM Уровень повышенной готовности не подразумевает каких-либо серьёзных перемен для жителей Владимирской области. Но для членов оперативного штаба он означает внутреннюю мобилизацию, написал вечером 20 октября в социальных сетях губернатор Александр Авдеев.
В регионе сформирован оперштаб, прошло его первое заседание. Каждое ведомство имеет план действий на случай изменения обстановки, власти актуализировали эти планы и скоординировали совместную работу. Глава региона напомнил, что Владимирская область уже вводила режим повышенной готовности в марте 2020 года в период пандемии COVID‑19, и он действовал до сих пор.
Как сообщало ИА REGNUM, указом президента РФ на территории ЦФО и ЮФО введён режим уровня повышенной готовности.