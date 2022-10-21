Владимир, 21 октября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Уровень повышенной готовности не подразумевает каких-либо серьёзных перемен для жителей Владимирской области. Но для членов оперативного штаба он означает внутреннюю мобилизацию, написал вечером 20 октября в социальных сетях губернатор Александр Авдеев.

https://avo.ru Алеександр Авдеев

В регионе сформирован оперштаб, прошло его первое заседание. Каждое ведомство имеет план действий на случай изменения обстановки, власти актуализировали эти планы и скоординировали совместную работу. Глава региона напомнил, что Владимирская область уже вводила режим повышенной готовности в марте 2020 года в период пандемии COVID‑19, и он действовал до сих пор.

«Поэтому ситуация знакомая и для властей, и для жителей. Всё будет в порядке. Я поручил повысить бдительность при охране образовательных учреждений. Она не лишняя ни при каких условиях. В этом году мы выделили из областного бюджета на их подготовку к учебному году, в том числе на пожарную и антитеррористическою безопасность, около 600 млн рублей. Это почти вдвое больше, чем в прошлые годы. Соответственно и уровень защищённости детей стал лучше», — пояснил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, указом президента РФ на территории ЦФО и ЮФО введён режим уровня повышенной готовности.