Москва, , 10:58 — REGNUM «Сжатие» средней площади квартир в российских новостройках началось уже давно, и это чревато большим количеством проблем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ за 10 лет средняя площадь квартир в новостройках уменьшилась на 16,6%.

Квартира Иван Шилов © ИА REGNUM

«Предложение подстраивается под спрос, это вполне рыночная ситуация, — сказал Цыганов. — Покупатели стремятся быстрее получить возможность приобретения квартиры, пусть и в кредит. А это значит, что выбор за более дешевой, но и меньшей квартирой по площади вполне рационален. Меньше первый взнос по ипотеке, может быть меньшим ежемесячный платеж, и это привлекает значительную часть покупателей. Поэтому «сжатие» площади началось не сегодня, а пределом может стать соответствие требованиям санитарных и жилищных норм, которые не позволят строить микро-квартиры. Определенным исключением могут стать формально нежилые апартаменты, которые могут быть меньше. Ограничителем будет и рынок недвижимости, поскольку такие квартиры и апартаменты редко приобретаются с целью прожить в них всю жизнь, часто это первая квартира, которую продают и используют как первый взнос на последующую».

При этом Цыганов подчеркнул, что феномен мини-квартир не нов и характерен не только для России.

«При этом не всегда опыт их строительства и эксплуатации плох. Можно вспомнить квартиры — «гарсоньерки» во Франции, которые известны с XIX века, микро-апартаменты в Лондоне и так далее, — сказал экономист. — Такое решение годится как первая квартира для студента или выпускника вуза, квартира для возможности переночевать дома после поздних переговоров, похода в театр или ресторан для жителей пригородных поселков и т.д. Но есть и серьезные проблемы, которые выявились за время строительства и эксплуатации таких мини-квартир, студий и апартаментов».

В первую очередь, как пояснил Цыганов, это нестабильный состав жильцов, которые не всегда стремятся долго прожить в доме, где превалирует такой формат недвижимости.

«И это грозит превращением дома в неблагополучный, формированием социального или национального гетто. Как показывает практика тех же стран, столкнувшихся с похожими явлениями еще в 1960-80-х гг., в наибольшей степени это касается домов со значительным количеством небольших квартир на этаже, расположенных в неудобных, экологически грязных или транспортно-удаленных районах больших городских агломераций, часто рядом с оптовыми рынками. К сожалению, такие дома уже есть в пригородах Москвы и Санкт-Петербурга, а некоторые микрорайоны печально известны», — подытожил Цыганов.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, как в РФ упал спрос на жилье.

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