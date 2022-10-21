Казань, 21 октября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В 2022 году в Татарии по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» восстанавливают 27 мостовых сооружений. Всего выполняется реконструкция 12 объектов и ремонт 15 мостов, из них 22 сооружения планируют ввести в эксплуатацию до конца текущего года, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Mindortrans. tatarstan.ru Мост

По состоянию на 20 октября, в республике уже эксплуатируются девять сооружений общей протяженностью около 303 погонных метров.

До конца года в Татарии приведут в нормативное состояние еще 13 мостовых сооружений.

Ранее ИА REGNUM передавало, в конце августа в городе Набережные Челны открыли движение после реконструкции автомобильной дороги со строительством моста на улице Гостева. Работы велись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и республиканской программы «Ремонт дорожно-уличной сети».

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