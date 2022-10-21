Файзабад, Афганистан, 21 октября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В афганской провинции Бадахшан два человека погибли из-за холодов. Об этом сообщает газета «8 Собх».

KleeKarl Холода

Эти люди погибли ночью 20 октября на перевале Гулям-Дара уезда Шахада из-за экстремально холодной погоды. Как сообщили изданию местные источники, жертвами стихийного бедствия стали отец и сын.

Согласно источникам, они направлялись домой в уезд Шахада из города Файзабад, административного центра провинции Бадахшан.

Напомним, Бадахшан — одна из горных провинций на северо-востоке страны, где много сложных дорог и часты холода.