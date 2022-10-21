Ижевск, 21 октября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В Удмуртии завершено расследование уголовного дела о даче взятки в отношении 39-летнего жителя Ижевска. Об этом сообщает следственное управление СК России по Удмуртии.

sajinka2 Взятка

Установлено, что в июле текущего года мужчина, работающий в похоронном бюро, предложил сотруднику полиции за деньги передавать ему информацию о местах обнаружения тел умерших, их персональные данные и данные родственников. В свою очередь обвиняемый намеревался использовать эту информацию для извлечения наибольшей прибыли.

Сотрудник полиции брать взятку отказался и сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Уголовное дело было передано в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ижевске врачу одной из женских консультаций был вынесен приговор по факту шести преступлений. Женщина обвинялась в подделывании данных о беременности пациенток за денежное вознаграждение.

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