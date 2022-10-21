Санкт-Петербург, , 10:59 — REGNUM Порядка 10 тысяч мобилизованных из запаса граждан России возвращены домой из воинских частей по различным причинам, сообщил 21 октября председатель комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Мобилизованные мужчины Александр Погожев © ИА REGNUM

«На сегодняшний день вернули по стране порядка почти 10 тыс. человек по разным причинам», — сказал Картаполов.

Андрей Картаполов на площадке Региональной общественной приемной «Единой России» в Санкт-Петербурге встретился с волонтёрами и рассказал о том, как важна помощь волонтеров в центрах сбора гуманитарной помощи, а также на освобожденных территориях.

Также в этот день пройдет встреча Андрея Картаполова с мобилизованными в военном комиссариате Приморского района Санкт-Петербурга.